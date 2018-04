Voo é desviado nos EUA por causa da palavra 'bomba' escrita em banheiro

Associated Press

Esquadrão antibombas sai do avião. Foto:Joseph Rodriguez/AP

WASHINGTON- Um voo da empresa Continental Express que ia de Houston a Washington foi desviado nesta quarta-feira, 28, após um passageiro ter lido a palavra "bomba" escrita no espelho de um banheiro dentro do avião, de acordo com oficiais americanos que falaram sob anonimato.

Nenhum explosivo foi encontrado a bordo do avião em uma busca feita depois que ele pousou em Greensboro, na Carolina do Norte.

Mais cedo, a Administração da Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês) afirmou que uma mensagem ameaçadora foi escrita no banheiro de um avião, sem fornecer mais detalhes.

Agentes do FBI, o esquadrão antibombas da polícia de Greensboro e cachorros rastreadores de bombas entraram no avião e não encontraram sinais de explosivos, afirmou o diretor executivo do Aeroporto Internacional de Piedmont, Ted Johnson. De acordo com o diretor, todos os passageiros foram interrogados pelo FBI.

Amy Thoreson, uma porta-voz do FBI na cidade de Charlotte, afirmou que os agentes continuam as investigações e não têm planos imediatos de preencher acusações criminais.