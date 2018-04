Voo é desviado nos EUA por suspeita de passageiro perigoso

Reuters

BOSTON- Um voo da Delta Airlines procedente de Paris com destino a Atlanta foi desviado nesta terça-feira, 27, para Bangor, no estado de Maine, depois que autoridades federais responderem a ameaças de um passageiro, de acordo com a Administração de Segurança do Transporte (TSA, na sigla em inglês) do país.

Segundo um agente, o passageiro poderia ter feito comentários sobre ter uma bomba em uma mochila.

"O voo está sendo desviado ao Aeroporto Internacional de Bangor. A TSA e os agentes da ordem recepcionaram o voo em sua chegada", disse a agência por meio de um comunicado.

De acordo com um porta-voz da Delta, o voo 273, um Airbus 330, tinha 235 passageiros e uma tripulação de oito pessoas.

O voo, que partiu do Aeroporto Internacional de Paris Charles de Gaulle às 17h25 local (18h25 de Brasília), deveria aterrissar no terminal aéreo de Hartsfield, em Atlanta. Ao invés disso, o avião pousou em Bangor.

A Delta está coordenando com funcionários em terra se planeja continuar com o voo até Atlanta ainda nesta terça.