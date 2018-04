Voo é evacuado após polícia suspeitar de carregador de bagagem nos EUA

WASHINGTON- Os 102 passageiros e cinco tripulantes de um avião da companhia aérea US Airways foram evacuados nesta quinta-feira, 7, no aeroporto internacional da Filadélfia devido à presença de um homem suspeito entre os carregadores de bagagens, informaram as autoridades.

Greg Soule, um porta-voz da Direção de Segurança do Transporte, disse à imprensa que foi realizada uma inspeção cuidadosa de todo o avião, um Airbus 319, que foi rebocado até um pista afastada do terminal. Na busca, foram usados cachorros treinados para farejar explosivos.

Um policial disse à CNN que as autoridades locais e federais procuravam um homem uniformizado que não usava cartão de identificação enquanto trabalhava com a bagagem na pista.

O homem não foi reconhecido por outros dois funcionários que notaram que ele não usava crachá. Os dois empregados interpelaram o homem, que fugiu correndo.

A porta-voz do aeroporto, Victoria Lupica, indicou que o restante da terminal opera normalmente.