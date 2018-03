'Wall Street ficou bêbado e agora está de ressaca', diz Bush

O presidente dos EUA, George W. Bush, tem uma explicação para a crise no mercado imobiliário norte-americano responsável pela instabilidade da economia mundial: Wall Street ficou bêbado. "Não há nenhuma dúvida sobre isso. Wall Street ficou bêbado", afirmou o presidente em um evento reservado, em Houston, na última sexta-feira. "Ele ficou bêbado e agora está de ressaca. A pergunta é: quanto tempo demorará para ficar sóbrio e não mais usar todos esses complicados instrumentos financeiros?" Veja o vídeo no Youtube Os comentários de Bush foram gravados em uma câmera de celular e colocados no site YouTube na terça-feira. O presidente foi a Houston para arrecadar fundos para o candidato republicano a uma vaga no Congresso Pete Olson, que concorre com o atual titular da cadeira, Nick Lampson, do Partido Democrata. O vídeo mostra Bush divertindo-se com uma audiência simpática e fazendo piada sobre como será sua vida após deixar a Casa Branca, em janeiro. "Temos uma questão habitacional a ser resolvida", disse Bush. "Não em Houston, não em Dallas, claro, porque a Laura está tentando comprar uma casa hoje." Bush explicou que sua mulher não deseja mais morar na cidadezinha de Crawford (Texas). "Eu gosto de Crawford. Infelizmente, depois de oito anos pedindo que ela se sacrificasse, não sou mais o encarregado pelas decisões", afirmou. "Eu lhe disse: 'querida, já faz 14 anos que vivemos com salários pagos pelo Estado. Não exagere'." Bush, 62, foi preso por dirigir embriagado quando tinha 30 anos e deixou de ingerir álcool quando completou 40 anos.