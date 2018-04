15º prefeito é assassinado no México desde 2010

CIDADE DO MÉXICO - O prefeito do município mexicano de Temoac, Abraham Ortiz Rosales, foi assassinado na segunda-feira, 10, com um tiro no rosto, informou uma fonte oficial.

A promotoria do estado de Morelos, ao qual pertence Temoac, descartou que se trate de um atentado do crime organizado, como ocorreu com os outros 14 prefeitos que foram assassinados no México desde 2010.

"Associado a um caso automobilístico, o prefeito de Temoac, Abraham Ortiz Rosales, levou um disparo na cara proveniente de uma arma de fogo de baixo calibre", assinalou a Procuradoria de Morelos.

O procurador Pedro Luis Benítez Vélez afirmou que pela forma como o prefeito foi atacado, "pode ser descartada (a hipótese de) um atentado relacionado com o narcotráfico", indicando que pode se tratar de um ato de vingança.

Vélez explicou que Ortiz Rosales parou sua caminhonete, "o que indica que conhecia o assassino, que aproveitou esta circunstância para matá-lo com um só disparo".

Em 2010, 13 prefeitos mexicanos foram assassinados supostamente por membros do crime organizado, alguns depois de terem sido sequestrados. Já em 2011, em 7 de janeiro, o prefeito de Zaragoza, Saúl Vara Rivera, foi encontrado morto com um tiro na cabeça no estado de Nuevo León.