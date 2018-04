20 países reportam mortos e desaparecidos no Haiti

Associated Press,

Depois do terremoto que devastou o Haiti nesta terça-feira, a comunidade internacional começa a se preocupar não só com os mortos com origem na ilha caribenha e em mandar ajuda humanitária para o país atingido pela tragédia natural, mas também em contabilizar vítimas de seus próprios países.

As autoridades do Haiti calculam que o terremoto provocou três milhões de desabrigados e um elevado número de mortos, que poderia chegar a 200 mil.

No Brasil, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que o número de brasileiros que morreu no desastre chega a 17: são 14 militares, a médica Zilda Arns, cujo corpo foi enterrado neste sábado, 16, o vice-representante da ONU no Haiti, Luiz Carlos da Costa, e uma outra pessoa que ele não identificou. Até agora, quatro pessoas estão desaparecidas.

Segue abaixo uma lista de países que já constataram mortos e/ou desaparecidos entre seus cidadãos no terremoto de terça-feira.

Onu

37 empregados das Nações Unidas mortos e quase 330 desaparecidos. Alguns integrantes da organização também podem figurar em listas por países.

Alemanha

Um morto e 30 desaparecidos

Antígua e Barbuda

Dois desaparecidos

Áustria

Um morto

Brasil

17 mortos; quatro desaparecidos

Canadá

Sete mortos; 1.362 desaparecidos

Chile

Quatro desaparecidos

China

Oito mortos

Costa Rica

Dois desaparecidos

Dinamarca

Um funcionário da Onu desaparecido

El Salvador

Um desaparecido

Espanha

Dois mortos; 24 desaparecidos

Estados Unidos

15 mortos, três empregados governamentais desaparecidos

França

12 mortos; o governo suspeita da morte de 20 a 30 franceses, ou mais

Holanda

Três feridos, incluindo um menor; 18 desaparecidos.

Itália

Um morto confirmado e três prováveis desaparecidos.

México

Um morto. 40 dos 80 mexicanos residentes no Haiti foram localizados.

Noruega

Três feridos, incluindo um menor e 18 desaparecidos.

Peru

Um morto

Polônia

Quatro desaparecidos

Uruguai

Três desaparecidos