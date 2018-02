360 mil carros deixam de circular por poluição em Santiago

Cerca de 360 mil veículos não puderam circular nesta sexta-feira, 30, nas ruas de Santiago, por conta dos altos índices de poluição no ar. Além disso, 764 indústrias não operaram e caldeiras e até mesmo chaminés residenciais foram mantidas apagadas, segundo determinação do governo regional. Esta foi a primeira emergência ambiental do ano na capital chilena, onde vivem 6 dos 16 milhões de habitantes do país. O vale cercado de montanhas impede que o ar da cidade disperse no outono e no inverno. O transporte deficiente ainda agrava ainda mais a situação, pois os trabalhadores usam veículos particulares, cujas emissões agravam a concentração de poluentes. O uso de petróleo como combustível nas indústrias, ao invés do escasso gás natural, também contribui com a deterioração do ar, assim como as múltiplas obras de pavimentação na cidade.