Ao menos 70 mil vítimas do terremoto no Haiti já foram enterradas em valas comuns, informou o ministro da Educação Carol Joseph, neste domingo, 17, segundo a agência France Presse. As estimativas de mortos pelo tremor chegam a até 200 mil.

O governo também decretou Estado de emergência no país até o fim do mês. No dia 25 de janeiro, os principais países doaodores devem se reunir em Montreal, no Canadá.