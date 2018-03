77% dos colombianos apóiam terceiro mandato de Uribe

Uma pesquisa de opinião divulgada neste domingo, 6, mostra que 77% dos colombianos apóiam uma segunda reeleição do presidente do país, Álvaro Uribe, após o resgate de 15 reféns na quarta-feira, entre eles a ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, informou a revista "Semana". Fidel pede que Farc libertem todos reféns na Colômbia O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt De acordo com a mesma pesquisa, se Uribe não concorrer nas eleições presidenciais de 2010, 31% votariam em Betancourt, que passou mais de seis anos seqüestrada pelos guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). Uribe foi eleito em 2002 para seu primeiro mandato de quatro anos e reeleito em 2006, depois de uma reforma eleitoral que instituiu a reeleição. Se Uribe for candidato de novo, 72% dos entrevistados votariam nele, 9% em Betancourt, 3% no ex-prefeito de Medellín Sergio Fajardo e outros 3% no ex-prefeito de Bogotá Antanas Mockus. Segundo a enquete, se os candidatos fossem Betancourt e o atual ministro da Defesa colombiano, Juan Manuel Santos, que comandou o resgate dos 15 seqüestrados, a ex-refém venceria por 52% a 40%. Betancourt foi resgatada pelo Exército da Colômbia na quarta-feira junto com os americanos Thomas Howes, Keith Stansell e Marc Gonsalves, e 11 militares e policiais colombianos. A pesquisa, com margem de erro de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos, foi realizada pelo Centro Nacional de Consultoria, e 1.151 pessoas foram entrevistadas por telefone. Uribe precisa mudar a Constituição para concorrer ao terceiro mandato.