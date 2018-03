8 mortos e 5 feridos em tiroteio no México

Um tiroteio deixou oito mortos e cinco feridos neste domingo, 13, na cidade mexicana de Guamúchil, no estado de Sinaloa, segundo a imprensa local. Os corpos, três mulheres e cinco homens, a maioria adolescentes, foram descobertos na parte de trás de um centro comercial, no bairro de Morelos. No local, foram encontrados quatro veículos com marcas de bala e "sete cadáveres em seu interior", segundo comunicado da Procuradoria Geral de Justiça do Estado (PGJE). Outra pessoa morreu em clínica da região, para onde foram levados cinco jovens feridos. Na área do tiroteio, as autoridades recolheram mais de 300 cápsulas de fuzil AK-47 e R-15. Forças de Polícia e do Exército se deslocaram às imediações do lugar, que é próximo de um posto policial. Na quinta-feira passada, em Culiacán, a capital de Sinaloa, nove civis foram assassinados em uma oficina de automóvel. A Secretaria de Defesa e a Polícia Federal Preventiva reforçaram sua presença no estado há mais de um mês com cerca de 2 mil soldados e 700 agentes, respectivamente, para apoiar às forças de segurança locais.