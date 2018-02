A 3 dias de referendos, Morales reforça laços com militares O presidente da Bolívia, Evo Morales, reafirmou na quinta-feira sua aliança com os militares, a três dias dos novos referendos regionais de autonomia que desafiam seu projeto de reformas esquerdistas no país. Morales, primeiro indígena a governar a Bolívia, já teve o apoio dos militares para nacionalizar os recursos energéticos e até para pagar bônus a estudantes e idosos. Na quinta-feira, encomendou aos quartéis um ambicioso plano de combate ao contrabando. "É nossa obrigação dar segurança, e as Forças Armadas estão preparadas para dar segurança territorial ao povo boliviano", disse Morales. Na mesma cerimônia no palácio presidencial de Quemado, o general Luis Trigo, comandante-chefe das Forças Armadas, anunciou a abertura de cinco bases para a repressão ao contrabando de combustíveis, alimentos e produtos florestais, especialmente nas fronteiras com Brasil e Peru. Trigo reiterou o "firme respaldo" a Morales, que moderniza a infra-estrutura militar usando as doações do governo da Venezuela, seu aliado. As reformas esquerdistas de Morales enfrentam a resistência de setores conservadores, especialmente nos Departamentos (Estados) das planícies do norte e leste do país. No domingo, dois desses Departamentos -- Beni e Pando -- votam um estatuto de autonomia igual ao que já foi aprovado em 4 de maio por Santa Cruz, principal pólo econômico da Bolívia. O governo e a Justiça rejeitam a legitimidade dessas votações, que Morales diz servir a interesses de empresários e latifundiários. Em 22 de junho, um quarto Departamento, Tarija, que é rico em gás, também votará sua autonomia. Na quarta-feira, sob mediação da Igreja, da OEA, da Argentina, do Brasil e da Colômbia, dirigentes do governo e da oposição aceitaram um processo de negociação para compatibilizar a nova Constituição do país, promovida pelo governo central, com as autonomias. "Buscamos o que o país espera, que nos chegue a paz, a reconciliação e também a unidade do nosso país", disse o bispo da combativa cidade de El Alto, monsenhor Jesús Juárez, ao apresentar o acordo, do qual não participa a aliança direitista Podemos, favorável aos referendos autonomistas. (Reportagem de Carlos Alberto Quiroga)