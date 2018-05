'A repugnante compra e venda de atletas', da deserção no Pan Artigo assinado por Fidel Castro e publicado na edição de 28 de julho de 2007 do jornal cubano Granma: "¿Cuál ha sido el peor problema de los países pobres desde el punto de vista tecnológico y económico? El robo de cerebros. "¿Cuál desde el punto de vista patriótico y educativo? El robo de talentos. "Órganos locales de prensa de países pobres y personas sanas interesadas en el deporte comienzan a preguntarse por qué les roban sus talentos deportivos, después de los sacrificios y los gastos que invierten en formarlos. "Cuba, cuyos resultados y esfuerzos en el deporte amateur nadie puede negar, sufre más que cualquier otro país las mordidas de las pirañas. Véase cómo se comportan los tarifadores frente a la denuncia cubana. Cuando hablé de la mafia alemana y los millones de dólares que disponía para sobornar atletas cubanos, de inmediato se sintieron aludidos y declararon: "no, no, nosotros no somos ninguna mafia". "Contaron en detalle cómo funciona el bochornoso negocio de la compraventa de boxeadores. Sus palabras, entrecomilladas, fueron las siguientes en el orden en que llegaron a mis manos: "'Hamburgo, 24 jul (DPA) - Los responsables de Arena Box Promotions, una de las empresas alemanas que captan boxeadores aficionados del extranjero para convertirlos en profesionales, se defendieron hoy ante las críticas del presidente cubano, Fidel Castro. "'Müller-Michaelis se enteró por DPA de las acusaciones de Castro, quien confirmó en un artículo que difunde hoy la prensa cubana las deserciones de Guillermo Rigondeaux, bicampeón mundial y olímpico, y de Erislandy Lara, campeón mundial, que conformaban la delegación de su país en los Panamericanos de Río de Janeiro. "''En Alemania existe una mafia que se dedica a seleccionar, comprar y promover boxeadores cubanos en las competencias deportivas internacionales', afirmó el líder cubano. 'Usa métodos psicológicos refinados y muchos millones de dólares', agregó. "'Hamburgo, 25 jul (DPA) - Los dos boxeadores cubanos que desertaron durante los actuales Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, Guillermo Rigondeaux y Erislandy Lara, utilizaron mediadores para entrar en contacto con la promotora alemana Arena Box Promotions, según declaró a un diario berlinés el turco-alemán, Ahmet Öner, jefe de la promotora. "'En sus escuetas declaraciones al diario, Öner dice que fueron los boxeadores que se apartaron de la delegación de su país los que iniciaron la búsqueda de contactos con su empresa y no al revés, como se insinuó en algunos medios cubanos. "'En vista de ello, Öner, quien no se encuentra en Alemania, sino de vacaciones en algún lugar del sur de Europa, dijo que decidió enviar emisarios a Sudamérica para tratar de entrar en contacto con Rigondeaux y Lara, sin dar más detalles. "'Las declaraciones de Öner fueron confirmadas hoy en Hamburgo por el portavoz de Arena, Malthe Müller-Michaelis, quien reiteró que la iniciativa partió de los ‘desertores’ cubanos, según dijo a la agencia DPA. "'Se trata en este caso de Odlanier Solís, Yuriolquis Gamboa y Yan Barthelemy, quienes en estos momentos no se encuentran en Alemania, sino de vacaciones fuera del país. "'Por otra parte, Peter Danckert, presidente de la Comisión de Deportes del Bundestag (Cámara Baja) del Parlamento alemán, declinó hacer declaraciones sobre los boxeadores cubanos fugados. "''Eso que lo hagan los expertos en la materia', dijo a un requerimiento de la agencia DPA en Berlín.' "'Hamburgo, 26 jul (DPA) - Los dos boxeadores cubanos que 'desertaron' de los Juegos Panamericanos 2007 en Río, Guillermo Rigondeaux y Erislandy Lara, se encuentran en Turquía, donde esperan la concesión de permiso de estancia en Alemania, según afirma hoy el diario 'Morgenpost'. "''Hemos contratado a Rigondeaux y a Lara', confirmó al periódico el jefe de la promotora hamburguesa Arena, el turco Ahmet Öner. "'Fidel está naturalmente enojado pero no tiene motivos para maravillarse. Sus boxeadores no quieren seguir siendo amateurs toda la vida, sino ganar dinero', cita el diario a Öner. "'Fidel quiere ocultar al mundo sus formidables luchadores. Yo se los muestro al mundo', subrayó el joven promotor de 34 años. "'Rigondeaux, de 26 años, posee una clase extraordinaria. El doble campeón olímpico del peso gallo ganó entre 1999 y 2003 142 combates consecutivos. "'Pese al enojo de Castro contra la 'mafia alemana', Öner dijo al 'Morgenpost' que quiere hacer negocios con el presidente cubano. 'Le propondré organizar en breve una velada de boxeo en La Habana'.' "'Hamburgo, 26 jul (DPA) - Los boxeadores cubanos Guillermo Rigondeaux, doble campeón olímpico de peso gallo, y Erislandy Lara, campeón del mundo de peso welter, firmaron contratos con la promotora alemana Arena Box Promotions tras 'desertar' durante los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. "''Las especulaciones han llegado a su fin. Rigondeaux y Lara han firmado contratos por cinco años con Arena', dice hoy un comunicado difundido por el grupo hamburgués del empresario turco-alemán, Ahmet Öner. "'Los dos pugilistas viajarán próximamente a Alemania. Öner declinó revelar el lugar donde estaban en estos momentos Rigondeaux y Lara, 'por motivos comprensibles’, según dice el comunicado de Arena, pero adelantó que se estaban haciendo las gestiones correspondientes para conseguir visado y residencia en Alemania.' "'Hamburgo 26 de jul (AP) - Los dos boxeadores cubanos que desertaron durante los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro firmaron el jueves contratos por cinco años con una cadena de televisión por cable. "'El gallo Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico y mundial de boxeo amateur, y el welter Erislandy Lara, campeón mundial amateur, firmaron con la empresa Arena TV. "'Arena TV es la compañía con la que habían firmado otros tres boxeadores cubanos de primera línea que desertaron en diciembre. "'Ahora las mejores promesas del boxeo profesional mundial pelean para Arena’, declaró el director de la empresa, Ahmet Öner. "'Rigondeaux y Lara no se presentaron a sus peleas del domingo en Río y no se volvió a tener noticias de ellos desde entonces. "'Desde los Juegos Olímpicos del 2004, el boxeo cubano perdió a varias de sus principales figuras, que ahora pelean como profesionales en Estados Unidos y Europa. "'Arena quiere ganar presencia en el mundo de las transmisiones deportivas y estima que los cubanos representan una gran inversión.' "'Río de Janeiro, 26 jul (EFE).- El empresario alemán Ahmet Öner, promotor de cuatro boxeadores cubanos ya refugiados en Alemania, admitió en declaraciones a un diario brasileño que organizó la fuga de los dos boxeadores de Cuba que desertaron durante los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro. "''Fui yo quien lo organizó todo', aseguró el propietario de la empresa Arena Box Promotions en declaraciones publicadas hoy por el diario Folha de Sao Paulo y en las que admitió haber pagado cerca de medio millón de dólares por la operación. "'Ringondeaux, de 26 años y bicampeón olímpico y mundial de peso gallo, era una de las principales figuras de Cuba en los Panamericanos de Río de Janeiro y considerado como medalla segura para su país. "'La fuga de los dos boxeadores fue descubierta cuando se ausentaron esta semana a la sesión de pesaje a la que tenían que someterse para disputar las peleas por sus respectivas categorías, en las que eran favoritos a medalla de oro. "''Un grupo aquí en Alemania con contactos en Suramérica me trajo en diciembre a Barthelemy, Gamboa y Solís. Pagué un buen dinero. Ellos terminaron trayéndome a Ringondeaux y a Lara', aseguró el representante de los boxeadores. "'Cuidé bien de Solís, Gamboa y Barthelemy, que son amigos de Ringodeaux y Lara. Creo que eso ayudó', agregó el empresario al referirse a que la amistad entre los boxeadores influyó para que los otros dos campeones olímpicos también optaran por desertar para iniciar carreras como profesionales en Alemania. "'El promotor alemán dijo que la operación de diciembre pasado para organizar la deserción de los tres boxeadores y su traslado hasta Alemania le costó cerca de 1,5 millones de dólares. "''Los cinco serán campeones mundiales (de boxeo profesional). Hoy soy el promotor europeo más joven en el boxeo. Con ellos seré el mayor', aseguró. "'Hamburgo, 26 jul (DPA) - La fuga ya estaba prevista para hace unos meses, con ocasión de un torneo en Ankara. Pero en esa oportunidad los cubanos acudieron con un equipo B, sin Rigondeaux, que era el que más le interesaba a Öner. "'Posteriormente, cuando los cubanos decidieron no tomar parte en el torneo de Halle en Alemania, donde se disputa la tradicional 'Chemie Pokal', Öner comenzó a sospechar que los cubanos habían recibido un soplo de que algún boxeador pensaba en desertar. La ciudad de Halle y la 'Chemie Pokal' fueron el escenario, hace ya más de una década, de la deserción del peso crucero cubano Juan Carlos Gómez. (Un cuarto boxeador comprado con anterioridad) "'Por eso nos concentramos en Río y los Panamericanos, donde conseguimos finalmente nuestro objetivo', dijo. "''Ahora estamos en cuestiones burocráticas con los muchachos, y cuando consigamos todos los documentos viajaremos a Alemania, donde les vamos a dar la bienvenida con el marco adecuado', indicó. Los dos cubanos firmarán un contrato por cinco años. "''Para los otros cubanos todo esto duró tres meses. Creo que con estos dos muchachos demoraremos la mitad, es decir un mes y medio'. "Vean cómo se ufanan de la fechoría cometida contra el país. Se conocía perfectamente que en boxeo Cuba obtendría casi todas las medallas de oro. Había que golpearla, y no solo compraron a dos de los atletas que tenían el oro asegurado, sino que golpearon la excelente moral de los demás atletas que siguieron defendiendo con valor sus medallas de oro. Hasta en los jueces influyó el golpe bajo. "Con todo el dinero del mundo jamás habrían comprado a hombres como Stevenson, Savón o el fallecido Roberto Balado, que tan hermosa tradición legaron a la gloria del boxeo cubano. "Ya tenemos, a pesar de todo, 44 medallas de oro."