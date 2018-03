A uma semana da eleição, Cristina lidera com 25 pontos

Pesquisa de intenção de voto da Poliarquia Consultores, publicada pelo jornal La Nación, indica que a senadora e primeira-dama Cristina Fernandez de Kirchner lidera com 25 pontos porcentuais de vantagem para seu concorrente mais próximo. Segundo a pesquisa, 40,9% dos entrevistados disseram que votarão em Cristina Kirchner no próximo domingo; em segundo lugar nas preferências aparece a candidata de centro-esquerda Elisa Carrio, com 14,5%, e em terceiro o ex-ministro da Economia Roberto Lavagna, considerado de centro, com 10,8%. Para vencer no primeiro turno, um candidato deve obter pelo menos 45% dos votos totais, ou 40% dos votos totais e uma vantagem de 10 pontos porcentuais sobre o segundo colocado. A pesquisa ouviu 1.288 eleitores entre os dias 13 e 16 de outubro e tem uma margem de erro de mais ou menos 2,7 pontos porcentuais.