Acidente com avião militar mata 5 na Colômbia Os cinco ocupantes de um avião AC-47 da Força Aérea Colombiana morreram nesta quarta-feira devido à queda da aeronave durante uma missão de treinamento no município de La Dorada, Departamento de Caldas, no centro do país, disseram autoridades militares. A aeronave, modernizada e adaptada para fins de espionagem e ataque com equipamentos de alta tecnologia, decolou da base de Palanquero, perto da localidade de Puerto Salgar, Departamento de Cundinamarca. Investigadores foram enviados ao local do acidente para tentar determinar a causa do acidente, segundo nota da Força Aérea. O avião ficou completamente destruído. O comandante da Força Aérea, brigadeiro Jorge Ballesteros, descartou a hipótese de um ataque ou sabotagem da guerrilha Farc. "Descartamos que pessoas que não deveriam ter acesso ao avião possam ter tido. O avião estava fazendo treinamento em uma área restrita e controlada", disse ele a jornalistas. (Reportagem de Luis Jaime Acosta)