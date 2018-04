Acidente com avião na Venezuela não deixa sobreviventes--resgate O acidente com um avião com 46 pessoas a bordo nos Andes venezuelanos não deixou sobreviventes, segundo o piloto do helicóptero que encontrou na sexta-feira os destroços da aeronave, descrita por ele como quase "pulverizada". O avião desapareceu pouco depois de decolar da cidade de Merida, no anoitecer de quinta-feira, com destino a Caracas, a cerca de 500 km de distância. De acordo com a autoridade de avião civil da Venezuela, o avião transportava 43 passageiros e três tripulantes. Na lista de passageiros está um conhecido analista político venezuelano e familiares de uma autoridade de alto escalão do governo. O avião era um ATR 42-300, construído pela companhia franco-italiana ATR. (Por Fabián Andrés Cambero) REUTERS MPP CS