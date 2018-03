Acidente de caminhão mata pelo menos 46 na Bolívia Pelo menos 46 pessoas morreram na Bolívia na terça-feira após um caminhão com produtos e camponeses sair da estrada em uma área montanhosa e cair quase 300 metros, informou a mídia local. Esse foi o pior acidente de trânsito na Bolívia neste ano, ferindo pelo menos 11 pessoas e contando várias crianças entre os mortos. "O caminhão estava lotado com 60 pessoas que se sentavam nas laterais, o que as esmagou quando o caminhão caiu", disse a rádio Erbol. O acidente aconteceu em Yocalla, ao sul da Bolívia na região da cidade mineira de Potosi. (Reportagem de Ana Maria Fabbri)