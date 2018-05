Acidente de ônibus deixa ao menos 18 mortos na Bolívia

Um acidente de ônibus, em uma região montanhosa da Bolívia, deixou ao menos 18 mortos e 37 feridos nesta quinta-feira, informou a imprensa local. O ônibus viajava de Santa Cruz a Cochabamba e caiu em um barranco na madrugada a 35 quilômetros de seu destino, disseram autoridades a redes de rádio e de tevê. O coronel da polícia Wilge Obleas declarou a uma emissora de rádio que a causa do acidente teria sido "aparentemente excesso de velocidade" e que por causa do terreno irregular o resgate das vítimas durou mais de três horas. O ônibus envolvido no acidente pertencia a uma empresa privada que recuperou há pouco mais de um mês a licença para operar, após suspensão determinada no início do ano por outro acidente no qual ficou comprovado que o motorista estava bêbado. O superintendente de Transportes boliviano, Wilson Villarroel, disse a jornalistas que o acidente coloca a empresa sob risco de fechamento definitivo. (Por Carlos Alberto Quiroga)