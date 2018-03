Acidente de ônibus deixa pelo menos nove mortos no Peru

Um acidente de ônibus deixou pelo menos nove mortos e mais de dez feridos na região de San Martín, no Peru, confirmaram neste sábado, 5, à Agência Efe fontes da polícia peruana. O ônibus no qual viajavam as vítimas teria batido nesta sexta-feira à noite contra uma colina nas cercanias da cidade de Tarapoto, cerca de 600 quilômetros ao nordeste de Lima, quando tentava desviar de um caminhão que circulava em sentido contrário. A polícia confirmou a morte de nove pessoas, mas a emissora Rádio Programas do Peru (RPP) afirma que o número poderia chegar a 14 mortos. O ônibus acidentado levava 51 passageiros, que tinham embarcado em Lima com destino à cidade de Tarapoto. Porta-vozes da companhia negaram à RPP que a causa do acidente tenha sido a excessiva velocidade ou que o motorista tenha dormido no volante, apesar de a polícia ter afirmado que ainda continuam as investigações para determinar a causa do incidente. Segundo a Defensoria Pública do Peru, o Estado tem "profundas debilidades" para evitar os acidentes nas estradas.