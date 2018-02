Acidente de ônibus mata 18 no México Pelo menos 18 pessoas morreram e 20 ficaram feridas na segunda-feira quando um ônibus caiu de um penhasco na região central do México, segundo autoridades. O acidente aconteceu na localidade de El Banco, numa serra do Estado de Hidalgo. O veículo aparentemente viajava para a Cidade do México. "Ao que parece capotou e caiu num barranco a uma profundidade de 200 metros", disse à Reuters uma fonte do governo local. A imprensa local disse que ainda há corpos dentro do ônibus. Dezenas de especialistas participam da operação de resgate, com apoio de um helicóptero. (Reportagem de Miguel Angel Gutiérrez)