Acidente de trem na Argentina deixa 40 mortos e 550 feridos

O número de mortos foi informados pela emissora de televisão CSN, com base nas informações reveladas pelo chefe da Defesa Civil de Buenos Aires, Daniel Russo, e pelo diretor do serviço de emergências Same, Alberto Crescenti.

O trem não conseguiu parar e colidiu com barreira dentro de uma movimentada estação localizada no centro da capital durante o horário mais cheio da manhã, disseram as autoridades.

Centenas de milhares de pessoas viajam de trem dos subúrbios para a capital da Argentina diariamente.

(Reportagem de Nicolás Misculin, Jorge Otaola, Juliana Castilla e Hilary Burke)