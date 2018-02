Acidentes de trânsito em Cochabamba deixam 9 mortos e 14 feridos

LA PAZ - Pelo menos nove pessoas morreram e 14 ficaram feridas em dois acidentes de trânsito ocorridos neste domingo em Cochabamba, a terceira maior cidade da Bolívia, informou o comandante da Polícia, Rolando Montaño.

Montaño disse à agência estatal "ABI" que os dois acidentes aconteceram de madrugada na estrada que liga Cochabamba a Oruro, na região oeste do país.

O caso com mais vítimas foi no quilômetro 87, onde um micro-ônibus se chocou com um caminhão. Sete pessoas morreram e duas ficaram feridas.

O segundo acidente foi perto da localidade de Challa Grande, onde dois ônibus de empresas privadas colidiram de frente. Um homem e uma mulher morreram e 12 pessoas ficaram feridas, de acordo com o comandante.

A Polícia investiga causas e responsabilidades. Conforme dados oficiais, anualmente os acidentes de trânsito matam em média mil pessoas e deixam 40 mil feridas na Bolívia. /EFE