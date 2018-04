Ações das empresas de Piñera disparam 41% na bolsa chilena

A ações do grupo Axxion, empresa de investimentos do presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, dispararam 41% na manhã desta quarta-feira, 20, na bolsa local em meio a especulações sobre as vendas de um pacote de ações da companhia aérea LAN.

As ações da Axxion, grupo detentor de 19% da LAN, tinham o preço de 24 pesos chilenos por papel pela manhã. As ações, entretanto, tiveram um ápice de valorização de 70%. Os títulos da Axxion tiveram seus valores quase duplicados desde que Piñera foi eleito presidente do Chile.

Piñera se comprometeu a vender a parta da LAN da qual é proprietário antes de assumir a presidência no dia 11 de março. "Todos estão tentando adivinhar o que vai acontecer com a porcentagem de Piñera da LAN", disse Allan Becker, operador da corretora CorpCapital.