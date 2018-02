Aeronáutica irá levar ministro chileno para Santiago

A Aeronáutica divulgou uma nota à imprensa informando que irá fazer um voo de Brasília até Santiago, capital do Chile, transportando o ministro da Justiça chileno, Jorge Rui Toledo. O voo fará escala em Guarulhos (SP) onde o procurador-geral da República do Chile, Sabas Chahuán, irá embarcar. A previsão de chegada em Santiago é às 23h30 (horário de Brasília).

ESPECIAL: Entenda o terremoto no Chile

Terremoto de magnitude 8,8 atinge Chile; mais de 100 mortos

Terremoto gera tsunami no Pacífico; Havaí em alerta

Moradores de SP sentem reflexo do terremoto no Chile

Aeroporto de Santiago ficará fechado até segunda

“O Governo do Chile solicitou apoio de transporte para as autoridades chilenas que estavam no Brasil, para que participem das coordenações governamentais depois do terremoto que atingiu o país no dia de hoje”, diz o comunicado da Aeronáutica. “A Força Aérea Brasileira está pronta para auxiliar na ajuda ao país amigo que sofreu esta grande catástrofe”.

Um terremoto de grandes proporções (8,8 graus) atingiu o Chile neste sábado e já deixou 147 mortos até às 17h40.