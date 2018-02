Aeroporto de Porto Príncipe reabre para voos comerciais na 6a

A American Airlines começará a operar voos para Porto Príncipe a partir de 19 de fevereiro, seguida pela Air Canada e Air France, afirmou o vice-comandante da Força Aérea do Sul norte-americana, o brigadeiro-general Darryl Burke, em entrevista no fim de semana.

O aeroporto foi entregue quase que inteiramente para voos de ajuda e militares após o terremoto de 12 de janeiro, que destruiu centenas de prédios na capital, Porto Príncipe, e matou mais de 200 mil pessoas.

O terremoto causou graves danos ao terminal do aeroporto. Funcionários já repararam as luzes da pista e parte do terminal que será usado pelas linhas aéreas, segundo Burke.

"No dia 19, a American Airlines retomará operações no lado oeste do terminal", disse Burke. "Engenheiros estruturais já checaram o terminal para ter certeza de que esteja seguro e que seja seguro operar nele, e estão prontos".

(Reportagem de Jim Loney)