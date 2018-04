Ajuda internacional ao Haiti já alcança quase US$ 1 bilhão

A ajuda internacional ao socorro e reconstrução do Haiti, país que foi devastado por um terremoto de 7 graus da escala Richter no dia 12, já se aproxima de US$ 1 bilhão, segundo estimativa da Associated Press.

Veja também:

Encontrado corpo de 20ª vítima brasileira

Bebê de 22 dias é salvo 'por milagre'

Novo tremor abala o Haiti e leva pânico à capital e ao interior

Nesta quinta-feira, 20, o Brasil acenou para um acréscimo de US$ 4 milhões para colaborar com a reconstrução do Haiti. O governo brasileiro já havia prometido o envio de US$ 15 milhões.

O valor estimado também inclui US$ 575 milhões prometidos pelos 27 países integrantes da União Europeia, além dos US$ 130 milhões que os Estados Unidos já anunciou.