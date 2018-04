Alan García admite erro e pede revogação de leis para a Amazônia O presidente peruano, Alan García, reconheceu na quarta-feira erros do seu governo sobre o modo como enfrentou o conflito com os indígenas da região amazônica e pediu que o Congresso anule as polêmicas leis que desencadearam os piores protestos de sua gestão e deixaram 34 mortos.