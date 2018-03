Alan García canta e brinda com intérpretes de Chaves e Florinda O ator mexicano Roberto Gómez Bolaños, famoso por interpretar Chaves e Chapolin Colorado, foi recebido na quarta-feira pelo presidente do Peru, Alan García, que lhe confessou já ter rido muito com suas aventuras e até se animou a cantar trechos de uma ópera com a mulher do humorista, Florinda Meza. García interrompeu uma reunião ministerial para receber os atores mexicanos, com os quais passou quase uma hora -- tempo suficiente para um brinde com pisco sauer, o drinque nacional peruano. O presidente se referiu ao visitante como "um ícone latino-americano do humor" e "um ídolo popular". Gómez Bolaños está no Peru para apresentar a peça de teatro "11 e 12", em que atua sua esposa, que interpretava a dona Florinda na série "Chaves". Ao entrar no palácio presidencial, no centro de Lima, Bolaños foi aplaudido por dezenas de populares. Durante a reunião, viu García entoar trechos de uma ária da ópera Turandot e outras peças com Florinda Meza. "Em meio a tantas tensões, tantos problemas, tantas guerras e más notícias, eles nos trouxeram o humor, a ternura, nos fizeram sentirmos todos sempre crianças", disse García. Ele contou que sua filha Josefina acompanha há mais de 20 anos as aventuras de Chaves, conhecido no mundo hispânico como El Chavo del Ocho. Agora, completou García, quem se diverte com a série é seu filho mais novo, Federico. "Vocês também já me fizeram sorrir muitíssimas vezes, e em maus momentos", disse García, deixando Bolaños visivelmente emocionado. O ator mexicano já recebeu várias homenagens desde que chegou ao Peru, inclusive do Congresso peruano e da Prefeitura de Lima. (Por María Luisa Palomino)