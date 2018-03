Alan García concorda que Fujimori trate da saúde no Peru O presidente peruano, Alan García, disse no sábado que é favor de que o ex-presidente Alberto Fujimori conte com todas as facilidades para tratar sua saúde e ponderou que existem maneiras para fazê-lo sem afetar o processo contra Fujimori por abusos de direitos humanos. Fujimori, 69 anos, foi operado na quinta-feira para a retirada de uma lesão bucal de natureza cancerígena, mas que não apresentou ramificações, segundo sua filha mais velha, Keiko, e seu médico. "Se existe um problema de saúde, como ficou demonstrado, que ele tenha todas as facilidades para tratá-lo. Que não passemos para a história como pessoas que se barbarizaram por ódios e rancores que seria possível ter. Nossa obrigação é passar por cima disso e atuar simplesmente dentro da lei", disse García a jornalistas. Fujimori permanece internado no Instituto Nacional de Enfermidades Neoplásicas (ENEN) de Lima, enquanto se recupera da cirurgia que sofreu devido a uma leucoplasia, um problema das membranas mucosas bucais que em alguns casos pode levar a um câncer. Nos últimos dias, grupos de oposição a Fujimori manifestaram descrença quanto aos problemas de saúde do ex-presidente, que qualificaram como estratégia para adiar ou inviabilizar o processo judicial. Fujimori, que foi extraditado desde o Chile em setembro passado, estava preso num quartel de polícia de um bairro pobre de Lima, o mesmo em que se realizaram as audiências de seu processo. De acordo com Keiko Fujimori, seu pai está disposto a continuar com o processo, que será retomado na quarta-feira. "Nunca se deve escarnecer do adversário que se encontra em situação difícil ou derrotado. Tenho sido favorável a que se aplique a lei e a justiça com objetividade e sem agressividade", afirmou Garcia. Entre as acusações que Fujimori enfrenta figuram a morte de 25 pessoas por agentes do Estado e o sequestro de opositores do governo entre 1990 e 2000, além de acusações graves de corrupção. A promotoria pediu uma pena de 30 anos de prisão pelas acusações de violações de direitos humanos, embora Fujimori já tenha sido condenado a seis anos de prisão por um caso de registro ilegal da residência de ex-chefe de espionagem, para supostamente fazer sumir vídeos que o relacionariam a casos de corrupção. (Por Jean Luis Arce)