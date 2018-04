Alarcón é aclamado para seguir à frente do Parlamento cubano

Ricardo Alarcón, 70 anos, presidente da Assembléia Nacional de Cuba, foi indicado para sua reeleição no cargo que ocupa há 15 anos. Sua indicação foi aprovada por mãos levantadas dos deputados e será confirmada por voto secreto. A confirmação de Alarcón à frente do Parlamento pode ser um sinal do que ocorrerá mais tarde com a eleição do Conselho de Estado. Os 614 deputados cubanos irão eleger o sucessor de Fidel Castro como chefe de Estado, e tudo indica que o escolhido será o seu irmão, Raúl Castro, 76 anos, que ocupa o cargo desde que Fidel adoeceu, há 19 meses, e que já anunciou o seu compromisso com a manutenção do socialismo.