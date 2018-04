Álvaro Uribe é favorito em pesquisas para eleição para prefeito de Bogotá

BOGOTÁ - O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe é o favorito para vencer a eleição para prefeito de Bogotá, o segundo posto mais importante do país, segundo uma pesquisa divulgada neste domingo, 24.

Uribe, que governou a Colômbia entre 2002 e 2010 com índices de aprovação superiores a 75%, obteria 56% dos votos, de acordo com a pesquisa da empresa Datexco, encomendada pelo jornal "El Tiempo".

Atrás de Uribe, com 12,8%, aparece o ex-prefeito de Bogotá Enrique Peñalosa.

A pesquisa foi feita com 1.200 pessoas entre os dias 20 e 21 de outubro e com uma margem de erro de 2,5%.

Embora ainda falte quase um ano para estas eleições e Uribe não tenha revelado se quer se candidatar, as conquistas em matéria de segurança, sobretudo na luta contra o narcotráfico e o terrorismo, que são várias das preocupações dos habitantes de Bogotá, deixam o ex-presidente no com altos índices de intenções de voto.

Se Uribe não se candidatar a prefeito, a vantagem será de Peñalosa, que obteria 24,9% dos votos, seguido pelo ex-candidato a presidente do esquerdista Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, que ficaria com 13,5%.

Os outros nomes que surgiram para suceder o atual prefeito de Bogotá, Samuel Moreno, obtiveram uma pontuação inexpressiva na pesquisa.