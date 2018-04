Ambientalistas chilenos protestam contra caça às baleias

Organizações de defesa do meio ambiente e dos animais fizeram um protesto neste sábado, 9, em frente à embaixada do Japão em Santiago do Chile contra a caça de baleias e as práticas violentas das embarcações do país.

O protesto pacífico teve como alvo a frota de "caça científica" nas águas do Santuário de Baleias do Oceano Austral. Os ambientalistas pediram também ao Governo chileno que faça alguma coisa para impedir a matança ilegal na Antártida.

Foi lembrado que os japoneses caçaram apenas este ano mais de 8 mil baleias nas águas do santuário, inclusive mães com suas crias - o que é proibido pelas leis internacionais.

Este é o quinto protesto feito desde outubro para sensibilizar o governo da presidente Michelle Bachelet sobre o assunto, mas não houve resposta até agora.

Na última segunda, o Senado do Chile adotou por unanimidade um projeto que pede a Bachelet que tome medidas mais enérgicas contra a "caça científica" do Japão.