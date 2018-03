América Central disputa vaga no Conselho de Segurança da ONU

A Costa Rica disputa com a República Dominicana na eleição desta terça-feira, 16, uma as vagas temporárias do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Os vencedores assumem suas vagas em 1 de janeiro, com mandato de dois anos. A Croácia enfrenta a República Checa numa batalha entre jovens democracias pelo outro lugar disponível no grupo. Os membros não-permanentes, eleitos por critérios de rodízio dentro de regiões, não têm poder de veto. Nas outras três vagas em aberto neste ano provavelmente não haverá disputa, já que Burkina Faso, Líbia e Vietnã já receberam o aval de entidades regionais e não enfrentam oposição. Diplomatas evitaram especular sobre a disputa entre Costa Rica e República Dominicana. Porém, qualquer que seja o resultado, isso implica que a América do Sul ficará fora do Conselho no ano que vem. A Costa Rica já esteve duas vezes no Conselho de Segurança, o que nunca aconteceu com a República Dominicana. Autoridades dominicanas disseram que o chanceler Carlos Morales Trancoso manteve mais de 45 encontros bilaterais com outras delegações da ONU como parte da campanha, mas a Costa Rica também se empenhou para conquistar a vaga. Para a Líbia, já praticamente eleita, a entrada no Conselho será um sinal de retomada do seu prestígio internacional, após anos sendo acusada pelo Ocidente de patrocinar o terrorismo. Os países que deixam o Conselho em 31 de dezembro são República do Congo, Gana, Peru, Catar e Eslováquia. Bélgica, Indonésia, Itália, Panamá e África do Sul ainda têm um ano de mandato pela frente. Estados Unidos, Rússia, China, Grã-Bretanha e França são membros permanentes do órgão, com direito a veto.