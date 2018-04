América Latina elogia transferência do poder em Cuba A América Latina elogiou na terça-feira a decisão de Fidel Castro de deixar o poder após quase meio século, despertando a esperança de uma transição pacífica para a democracia em Cuba. Fidel, de 81 anos, disse em texto publicado na terça-feira pelo jornal oficial Granma que não se recuperou da doença que o obrigou a ceder interinamente o poder a seu irmão Raúl, em julho de 2006, e que por isso decidia não se candidatar a um novo mandato na eleição indireta marcada para o dia 24. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou o veterano revolucionário em meados de janeiro, disse ter tido a impressão de que ele estava em boas condições para reassumir o governo, mas ao mesmo tempo "sentia que Fidel estava analisando a situação política e queria criar as condições para que isso pudesse ocorrer". E, apesar de o Brasil e a maioria dos países sul-americanos terem governos de esquerda -- e de Fidel ter sido fonte de inspiração para vários presidentes da região -, muitos deles viram a renúncia como parte de um processo que trará maior abertura democrática. "O processo [de transição] se dá de forma mais tranqüila, com a iniciativa do próprio Fidel, acho que é assim como devia ocorrer", acrescentou Lula durante um evento no Espírito Santo. O governo da Venezuela, principal aliado de Cuba na atualidade, disse que a aposentadoria de Fidel significa que "abre-se para este país um novo processo em sua estrutura revolucionária", segundo o ministro da Informação, Andrés Izarra, em uma breve declaração. Caracas entrega petróleo em condições muito favoráveis a Cuba, o que permitiu uma certa recuperação econômica para a ilha e fez do presidente Hugo Chávez uma das personalidades mais populares no país. Para o governo da socialista chilena Michelle Bachelet, a renúncia marca o fim de uma etapa histórica na ilha, que era governada por Fidel desde a revolução de 1959, que derrubou o ditador Fulgencio Batista. "Depois de mais de 40 anos, culminou uma etapa, e o governo [chileno] espera que tanto o povo quanto o governo cubano tomem as decisões que os conduzam a um caminho, a um horizonte", disse o porta-voz Francisco Vidal a jornalistas. O presidente boliviano, Evo Morales, afirmou que a decisão de Fidel o pegou de surpresa, mas que demonstra que a democracia existe em Cuba. O chanceler da Nicarágua, Samuel Santos, disse por sua vez que Fidel "foi um gigante e renuncia como um gigante". A chancelaria mexicana manifestou em nota que a decisão de Fidel é "sem dúvida um acontecimento de grande importância" para Cuba, e que o governo do conservador Felipe Calderón "seguirá com atenção os acontecimentos políticos desta nova etapa da história de Cuba, com pleno respeito à auto-determinação e à vontade do povo cubano". As relações entre Cuba e México, aliados históricos, sofreram um golpe durante o governo de Vicente Fox (2000-06) e começaram a se recuperar há poucos meses. Na Guatemala, o ex-guerrilheiro César Montes, que passou por treinamento em Cuba, disse que o grande legado da revolução foi mostrar à América Latina como resistir às políticas dos Estados Unidos. Ele anteviu uma etapa de distensão política na ilha. "Acho que haverá possibilidades para maiores expressões críticas, já estão se dando e vão continuar ocorrendo." (Com reportagem de Julio Villaverde no Rio de Janeiro, Mónica Vargas em Santiago, Mica Rosenberg na Cidade do México, Gustavo Palencia em Honduras, Marco Aquino no Peru, Iván Castro em Managua, Ana Isabel Martínez em Caracas e Carlos Alberto Quiroga em La Paz)