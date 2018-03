Americanos resgatados das Farc estão bem de saúde

Os três norte-americanos resgatados das Farc na Colômbia estão em boa saúde, disseram os oficiais militares nesta quinta-feira, 3. Veja também: Ouça o relato de Ingrid Betancourt (em espanhol) Uribe pede libertação de todos os reféns para negociar paz Libertação foi milagre, precisamos lutar pelos reféns, diz Ingrid Resgate foi absolutamente impecável, diz Ingrid Quem são os ex-reféns libertados pelo Exército colombiano EUA elogiam operação de resgate Rice pede às Farc que libertem outros reféns O drama de Ingrid Por dentro das Farc Histórico dos conflitos armados na região Cronologia do seqüestro de Ingrid Betancourt Leia tudo o que foi publicado sobre o caso Ingrid Betancourt Depoimento dos filhos de Ingrid (em espanhol) Os três militares Marc Gonsalves, Thomas Howes and Keith Stansell, foram mantidos em cativeiro desde fevereiro de 2003. "Eu lhes digo que eles me cumprimentaram com fortes apertos de mão e sorrisos incríveis", disse o Major General Keith Huber. Os três resgatados retornaram aos Estados Unidos já na quarta-feira, 2, mais de cinco anos após sua captura. Howes, Stansell e Gonsalves são os americanos que mais tempo foram mantidos em cativeiro na história. Seu avião aterrisou na Base Lackland Air Force pouco depois das 23 horas (horário local). Todos eles pareciam bem, ao saírem do Air Force C-17 sem comitiva de recepção. Eles foram levados de helicóptero Brooke Army Medical Center para averiguar suas condições de saúde. Logo após, serão levados ao Texas, onde encontaram suas famílias. A Captura Os três trabalhavam com construção civil para uma subsidiária da companhia de segurança privada Northrop Grumman Corp. A empresa apoiava junto ao exército americano a luta contra as drogas e contra a guerrilha. Eles foram capturados quando o monomotor com o qual sobrevoavam a floresta colombiana - em busca de plantações de coca a serem destrídas, terminando com a fonte de renda da guerrilha - teve uma pane mecânica, caindo dentro de um campo das Farc. No mesmo avião que os três americanos estava ainda Tom Janis, americano e piloto do avião, e um oficial da inteligência colombiana. Logo que conseguiram sair do avião, membros das Farc já começaram a atirar em sua direção. Os cinco foram presos e, enquanto Howes, Stansell e Gonsalves eram conduzidos ao cativeiro, Janis e o oficial colombiano foram executados. Howes é da cidade de Chatham, em Massachusetts; Gonsalves é de Hebron, em Connecticut e Stansell vive em Miami, Florida.