Ampliação do Canal do Panamá começa em 3 de setembro O Panamá informou na terça-feira que começará as obras para ampliação do canal entre os oceanos Pacífico e Atlântico em 3 de setembro, marcando o início do ambicioso projeto que busca duplicar a capacidade da via. O Canal do Panamá, de 93 anos de idade e que recebe cinco por cento do tráfego mundial de embarcações, é uma via de 80 quilômetros de extensão entre os dois oceanos. A Presidência panamenha informou que as primeiras escavações começarão em Paraíso, uma cidade próxima à entrada do Canal no Pacífico, como parte do projeto de 5,25 bilhões de dólares que busca descongestioná-lo. Quando o projeto estiver concluído, o canal poderá alojar embarcações maiores através de um terceiro grupo de comportas. Atualmente, os navios demoram cerca de 24 horas para transitar pelo Canal, uma das maravilhas da engenharia do mundo que iniciou suas operações em 1914. O Panamá planeja iniciar os trabalhos de expansão com uma cerimônia em que participará o ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, que cedeu o controle da via ao governo panamenho em um acordo de 1977. O Panamá assumiu o controle do Canal efetivamente em 1999. A primeira etapa da expansão do canal deve estar concluída em 2010. O projeto completo deverá ser realizado até 2014.