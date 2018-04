ANÁLISE-Militares dão garantia a reformas na Cuba pós-Fidel Os generais que Raúl Castro colocou em seu governo não prenunciam linha-dura na Cuba pós-Fidel, e sim possibilidades reais de reformas econômicas dentro dos limites do socialismo, segundo analistas. As Forças Armadas Revolucionárias (FAR), que Raúl comandou durante quase meio século, até ser efetivado como sucessor do irmão, no domingo passado, são a instituição mais eficiente de Cuba. A holding militar Grupo de Administração Empresarial S.A. (GAESA) controla cerca de 25 por cento da economia e da entrada de divisas da ilha, de acordo com analistas e empresários estrangeiros. E ao nomear como vice-presidente o general Julio Casas Regueiro, seu número 2 no Ministério da Defesa durante quatro décadas e diretor do Gaesa, Raúl enviou um recado alto e claro. "[Regueiro] é o arquiteto das reformas dentro do Exército", disse Hal Keplak, historiador militar canadense e autor de um livro sobre as FAR. Casas Regueiro, um general de 72 anos que combateu sob as ordens de Raúl Castro na guerrilha da serra Maestra, foi o cérebro da modernização das FAR depois do colapso da União Soviética, em 1991. "Para poder melhorar a economia, o mais importante é enviar o sinal de que as reformas podem se fazer em paz e sem ameaçar as conquistas da revolução", afirmou Keplak, ex-pesquisador do Real Colégio Militar do Canadá. "Quem pode fazer isso? O Partido Comunista não tem como. Só as FAR podem assegurar aos 'dinossauros' que nem o Exército reprimirá, como fizeram os chineses em Tiananmen, nem o socialismo vai se desmoronar, como na Europa Oriental", afirmou. Raúl Castro herdou uma economia fortemente centralizada e ineficiente, onde, segundo ele mesmo admitiu, os salários pagos pelo Estado não duram até o fim do mês. Desde que assumiu provisoriamente o poder devido à doença de Fidel, em julho de 2006, aumentou a expectativa de melhoras econômicas. Para isso terá de reativar a produção. Raúl colocou outros dois veteranos guerreiros em seu Executivo: os generais Leopoldo Cintra Frias e Alvaro López Miera (respectivamente comandantes do Exército Ocidental da ilha e do Estado-Maior das FAR). Outro de seus generais de confiança, o ministro do Interior, Abelardo Colomé, continuará sendo um dos vice-presidentes. Todos lutaram sob as ordens dos irmãos Castro há meio século na serra Maestra. Sua lealdade é à prova de balas, segundo analistas e observadores. Casas Regueiro edificou a Gaesa, um conglomerado que administra hotéis, uma companhia aérea, companhias de ônibus e de locação de veículos, uma rede de lojas, fábricas de armamentos e até plantações de cítricos e criações de gado. "Não recordo de lhe ter feito nos últimos 50 anos nenhuma crítica de consideração ao companheiro Julio Casas, salvo, como dizemos os cubanos, ser 'muy tacaño' [sovina]. Mas daí derivam seus êxitos na frente econômica", disse Raúl ao lhe transferir, no domingo, o cargo de ministro da Defesa.