Analista aponta desorganização nas eleições da Argentina

O analista político Joaquín Morales Solá descartou a existência de fraude nas eleições argentinas por causa das denúncias de falta de cédulas eleitorais dos candidatos da oposição. "Uma coisa é desorganização, outra coisa é fraude. E o que ocorreu nestas eleições foi uma tremenda falta de organização, como não ocorria desde 1983", afirmou Morales Solá em entrevista ao canal de televisão TN. Ao comentar os resultados da pesquisa de boca-de-urna, que dão uma vitória de 46,3% para Cristina Fernández de Kirchner e 23,7% para Elisa Carrió, ele disse que "com essa diferença de votos é impossível falar em fraude". Veja também: Especial: as eleições argentinas Boca-de-urna aponta vitória de Cristina Kirchner no 1º turno Ministro do Interior nega fraude Encerramento da votação na Argentina é adiado Eleição argentina começa com atrasos e 'estresse' Oposição alerta para riscos de fraudes Cristina: 'Não sou Hillary nem Evita' "Cristina cumpriu todos os requisitos, teve mais de 45% dos votos e uma diferença de mais de 10% do segundo colocado", completou em referência ao que reza a Constituição argentina para que o candidato seja eleito em primeiro turno. Ao explicar os motivos da vitória de Cristina, a primeira dama, Morales Solá disse que "a economia é central: depois da crise de 2001, a sociedade não quer arriscar a mudar de governo". O analista do jornal La Nación também afirmou que a segunda colocada na eleição, Elisa Carrió, se posicionou como a grande referência da oposição no país. Carrió obteve seu melhor rendimento eleitoral, superando os 14% das eleições de 2003. No entanto, a performance dos ex-ministros Roberto Lavagna e Ricardo López Murphy "foram os grandes derrotados" porque obtiveram somente 13,5% e 2,5% dos votos, respectivamente, segundo a boca de urna. Denúncias Vários partidos e dirigentes da oposição, de mais variadas tendências, denunciaram irregularidades e inclusive "fraude" nas eleições realizadas hoje na Argentina, mas o governo disse que o processo foi "exemplar". As denúncias apresentadas à Justiça eleitoral dizem respeito à falta de cédulas e de listas de candidatos nos centros de votação. Os denunciantes são Coalizão Cívica, Uma Nação Avançada (UNA) e a Frente Justiça, União e Liberdade (Frejuli), que levam como candidatos à Presidência Elisa Carrió, Roberto Lavagna e Alberto Rodríguez Saá, que, segundo as pesquisas, estão em segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente, em intenções de voto. Alejandro Rodríguez, porta-voz de Lavagna, assegurou que "foi detectada uma falha sistemática quanto às cédulas". O ministro do Interior, Aníbal Fernández, assinalou, no entanto, que o processo eleitoral deste domingo foi "cristalino" e "exemplar", e que não é responsabilidade das autoridades, e sim dos partidos, repor as cédulas e listas de candidatos. Em entrevista coletiva no local onde está instalado o centro de cômputo de votos, Cristina esclareceu que a decisão de ampliar em uma hora o horário de votação na capital foi tomada pela juíza eleitoral regional e não pela Direção Nacional Eleitoral, que tem como área de atuação todo o território argentino. A juíza María Servini de Cubría decidiu estender a votação diante da aglomeração de pessoas nos centros eleitorais quando se aproximava a hora de fechamento das urnas. A partir das 21 horas locais (22 horas de Brasília) serão divulgados os primeiros resultados oficiais do pleito, segundo Cristina. Mais de 27 milhões de argentinos estavam aptos a votar para escolher o presidente e o vice-presidente do país, assim como governadores de oito províncias e renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado. Entre os que denunciaram irregularidades está também o ex-presidente Carlos Menem (1989-1999). Em comunicado, Menem declarou que houve um "tremendo retrocesso" na democracia argentina com a "concretização de uma notável fraude" na periferia de Buenos Aires, mediante a eliminação de listas de candidatos da oposição nos locais de votação.