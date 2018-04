Anistia pede que EUA e ONU facilitem acesso de ajuda ao Haiti

A Anistia Internacional (AI) pediu nesta sexta-feira, 22, às autoridades americanas e à ONU para que tomem as medidas necessárias para facilitar o acesso da ajuda emergencial - que ainda não foi devidamente distribuída - destinada aos desabrigados por causa do terremoto no Haiti.

Segundo a organização defensora dos direitos humanos, há contêineres com água, comida e produtos sanitários e hospitalares que chegaram ao país mas ainda não foram distribuídos às pessoas necessitadas na capital, Porto Príncipe, e arredores.

De acordo com a Anistia, em algumas regiões como Gressier a entrega dos materiais sequer começou. A AI também pediu às autoridades que protejam os mais vulneráveis, especialmente crianças órfãs.

"As crianças haitianas correm o risco de serem capturadas por redes de tráfico infantil, submetidas a abusos ou utilizadas como escravas, além de sofrerem violência sexual", advertiu Kerrie Howard, subdiretora do Programa das Américas da organização.

O terremoto de 7 graus na escala Richter que atingiu o Haiti aconteceu às 19h53 (hora de Brasília) do dia 12 e teve epicentro a 15 quilômetros da capital, Porto Príncipe. Segundo autoridades, o número de mortos na catástrofe pode chegar a 200 mil. 80 mil corpos já foram enterrados em consequência do tremor que afetou 3 milhões de pessoas em um país de 9 milhões de habitantes.