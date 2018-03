Ao menos 30 pessoas morrem em acidente de caminhão na Bolívia Um acidente de caminhão no sul da Bolívia deixou pelo menos 30 mortos, provavelmente camponeses, nesta terça-feira. Esse é o pior acidente de trânsito em 2008 no país andino, segundo a imprensa local. O número de feridos ainda não é preciso, mas as autoridades temem que podem ser dezenas, já que no caminhão, que caiu de um barranco de cerca de 300 metros, costumam viajar camponeses levando cargas. "O caminhão levava 60 pessoas montadas na carga que, ao despencar, esmagou as pessoas", disse uma reportagem da rádio local Erbol. Llocalla, o lugar onde ocorreu o acidente, fica a cerca de 42 quilômetros da cidade de Potosí, capital do Estado de mesmo nome. Os feridos estão sendo levados ao hospital público de Potosí. (Por Ana María Fabbri)