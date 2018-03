Ao menos 7 pessoas morrem em queda de avião em Bogotá

Pelo menos sete pessoas morreram nesta quinta-feira na queda de um pequeno avião ambulância de serviço particular sobre um bairro popular de Bogotá, poucos minutos após decolar do aeroporto Eldorado, da capital colombiana, informaram nesta sexta-feira fontes oficiais. As autoridades aeronáuticas identificaram cinco das sete pessoas que perderam a vida no acidente, ocorrido pouco depois das 20h (22h de Brasília). O capitão Alejandro Clavijo, piloto da aeronave; o co-piloto Ricardo Lozano; a médica Sandra Patricia Melo, de 30 anos; os auxiliares médicos Fredy Manuel Gómez (30) e Juan Carlos Martínez (35), e duas pessoas que viviam em uma das casas atingidas pelo avião, cujos nomes não foram divulgados, morreram no acidente. O Cessna viajava em direção à cidade de Leticia, capital do departamento (estado) de Amazonas, situada no extremo sul do país, na fronteira com o Brasil. O aparelho caiu no bairro Veracruz do populoso distrito de Fontibón. Ele bateu contra quatro casas e pegou fogo, aparentemente após sofrer falhas mecânicas. O aparelho, que pertencia à empresa Riosur, ficou totalmente destruído. Várias testemunhas disseram que o som do motor do pequeno avião indicava uma imperfeição e que aparentemente o piloto tentou aterrissar ao sentir o problema. As casas atingidas estão sendo vasculhadas na busca de outras possíveis vítimas.