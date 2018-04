Apagão deixa região sul do Peru sem energia

Um apagão elétrico ocorreu nesta quinta-feira, 14, no sul do Peru, atingindo a cidade de Arequipa, a segunda mais importante do país, e afetou milhares de pessoas e muitas empresas.

O apagão se deu aproximadamente às 15h locais (18h de Brasília) e atingiu as regiões de Moquegua, Tacna e Cusco, segundo fontes e imprensa locais.

"O problema da falta de energia foi causado por uma falha no sistema interconectado da linha Mantaro Socabaya, aparentemente produto de condições atmosféricas", disse o porta-voz da empresa de energia elétrica Egasa, Carlos Rodriguez.

Depois de quase uma hora, Arequipa recuperou parcialmente a energia elétrica em algumas regiões. A cidade está a 1000 km ao sul de Lima e tem mais de um milhão de habitantes.

Mesmo com o comércio e os bancos fechados parcialmente por conta da falta de energia, os moradores da cidade permaneceram tranquilos.

"O apagão se deveu a uma descarga atmosférica, isto é, raios, que afetaram a linha que transporta energia do centro ao sul do país. Isso provocou uma desestabilização do sistema", disse à Reuters o presidente do comitê de operações do sistema interconectado, Cesar Burton.

"Metade da capacidade de transporte já foi reposta", afirmou Burton, que acrescentou que "em algumas horas" seria reestabelecido todo o fornecimento de eletricidade no sul peruano.