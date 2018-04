Apáticas, ruas de Havana esperam por mais do mesmo

As ruas de Havana permanecem em silêncio, quase apáticas, em relação à renúncia de Fidel Castro. De acordo com os poucos cubanos que concordaram em falar com a reportagem do Estado na ilha, isso se explica por duas razões principais. Ouça o depoimento do repóter Após 49 anos, Fidel Castro renuncia Artigo publicado no Granma (em português) A trajetória de Fidel Castro Principais capas do Estadão sobre Fidel Guterman: como a história julgará Fidel? Fidel Castro: herói ou vilão? Ruy Mesquita fala sobre Fidel Castro e Cuba Leia cobertura completa da renúncia de Fidel Primeiro, pelo menos oficialmente, Fidel já está afastado da cena política há mais de um ano e meio, enquanto seu irmão Raúl Castro lidera o regime com a mesma ortodoxia política e quase nenhum sinal de disposição para uma abertura econômica real. Segundo, existe a quase certeza de que nada muda no país, esteja ou não Fidel à frente do governo. Raúl é favoritíssimo para assumir o posto de presidente do Conselho de Estado, que, na prática, já ocupa desde 31 de julho de 2006. Carlos Lage e o chanceler Felipe Pérez Roque correm por fora na eleição do novo chefe de Estado, mas não se descarta a possibilidade de que eles ampliem seu papel no regime. Uma análise comum em Havana é a de que o Partido Comunista opte pela manutenção de Raúl na chefia do Estado para que o impacto político-psicológico da renúncia de Fidel seja reduzido. A mensagem implícita nesse movimento seria a de que a revolução segue em seu rumo, apesar do afastamento de seu principal personagem. Numa etapa posterior, a jovem-guarda do partido assumiria definitivamente as rédeas do regime, com a ascensão de um líder teoricamente menos avesso a uma limitada abertura econômica e - num exercício de otimismo extremo - a uma reaproximação com os "imperialistas" dos EUA. Leia a reportagem completa no Estadão desta quinta-feira, 21.