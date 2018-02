Apesar da vitória, Evo diz que referendo boliviano 'fracassou'

O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse que o referendo sobre a autonomia do Departamento (equivalente a Estado) boliviano de Santa Cruz "fracassou rotundamente" e convocou os prefeitos (governadores) a um "verdadeiro diálogo sobre autonomia. Segundo pesquisas de boca-de-urna, a aprovação pode chegar a 86%. Veja também: Autonomia atrai outras 3 regiões País caminha para impasse institucional "Quero expressar que nesse dia chamado de festa, esta consulta sobre o estatuto autonômico fracassou rotundamente", disse o presidente boliviano, na noite do domingo. "Só ocorreram violência e enfrentamentos e escutamos, por diferentes meios de comunicação, sobre várias irregularidades e denúncias de fraude." Armados de pedras e paus, simpatizantes da oposição e do governo se enfrentaram em diversos pontos de Santa Cruz. Nos enfrentamentos, mais de 30 pessoas ficaram feridas. Evo questionou os resultados de boca de urna, divulgados logo após o fim da votação, dizendo: "Entre a abstenção de 39%, os votos pelo não e os votos nulos houve pelo menos 50% de rejeição à autonomia de Santa Cruz". "Não se pode enganar o povo boliviano dizendo que existe um vencedor com mais de 80%", afirmou o líder boliviano. Para ele, os dados reais mostraram "resistência contra um estatuto autonômico separatista". As declarações do presidente foram feitas no Palácio presidencial Quemado, em La Paz, onde estava acompanhado por vários ministros. No rápido discurso, ele convocou todos os prefeitos (equivalentes a governadores) ao diálogo. "Espero que os prefeitos possam me escutar para que juntos possamos garantir uma verdadeira autonomia. Não uma autonomia para grupos.". Evo reiterou que a eleição foi "ilegal" e "inconstitucional", e afirmou que a partir desta votação "nasce uma grande rebelião em Santa Cruz contra grupos que sempre usaram o povo". Os conflitos ocorreram em bairros e localidades nos quais é grande o apoio ao Movimento ao Socialismo (MAS), partido de Evo. Em San Julián, a 130 quilômetros da capital crucenha, manifestantes queimaram urnas e cédulas e bloquearam as principais vias de acesso à cidade. Urnas também foram destruídas em Yapacaní e no Plano Três Mil, bairro na periferia de Santa Cruz de la Sierra onde moram muitos dos migrantes das regiões andinas. "Haverá mortos e o que mais for necessário para impedir essa história de autonomia", ameaçou Wiliam Jaime, de 32 anos, encapuzado e armado com uma barra de ferro. As manifestações contra o referendo reuniram 200 mil pessoas em La Paz e na cidade periférica de El Alto, onde grupos simpatizantes do MAS atacaram um canal de televisão pertencente ao governador da região, José Luis Paredes, acusado de apoiar a autonomia de Santa Cruz. Protestos semelhantes ocorreram nos Departamentos de Cochabamba, no centro do país, Potosí e Oruro, no altiplano. Em Sucre, houve uma marcha em apoio a Santa Cruz. Os eleitores do Departamento, que faz fronteira com o Brasil, votaram no domingo para decidir sobre uma autonomia política, administrativa e financeira em relação ao governo central de La Paz. Na prática, significaria que os recursos gerados pela maior e mais rica unidade política da Bolívia deixariam de ser enviados em sua totalidade para o governo central. Os dados totais oficiais do referendo pelo "sim" ou "não" à autonomia só serão concluídos em dois ou três dias, segundo o presidente do Conselho Departamental Eleitoral, Mario Parada. Mas de acordo com as primeiras parciais oficiais, Santa Cruz de la Sierra (capital de Santa Cruz) teria registrado 86% pelo "sim" e 14% pelo "não", com um índice de abstenção de 34,5%. Em lugares onde ocorreram fortes atos de violência, como Monteros, a cerca de 40 minutos do centro da capital, a ausência nas urnas teria sido de 63,2%. Entre os que compareceram, cerca de 92% votaram pelo "sim" e o resto pelo "não". De acordo com dados da pesquisa de urna da Equipos Mori, divulgados por uma TV boliviana, o índice de abstenção poderia ter sido entre 35% e 40%. Comemorações Enquanto isso, em uma "festa popular" realizada na praça principal da capital de Santa Cruz, uma multidão vestida de verde e branco - cores da bandeira do departamento - comemorou, gritando "autonomia" e "no tenemos miedo" ('não temos medo', declaração interpretada ali como de desafio às medidas e declarações de Morales criticando os líderes de Santa Cruz). No palco, o prefeito (equivalente a governador) de Santa Cruz, Rubén Costas, disse: "Hoje, em Santa Cruz, venceu a democracia. As urnas deram seu veredicto". Ele disse que o referendo deste domingo confirmou o que já havia sido realizado em julho de 2006, que deveria ter sido "ratificado", mas foi "ignorado", afirmou, pela assembléia constituinte liderada pelo partido governista, MAS (Movimento ao Socialismo). O estatuto de autonomia dá ao governo local mais independência de La Paz e maior controle sobre os recursos da região. Ele permite ao departamento arrecadar impostos, definir suas políticas na área de educação e saúde e outorgar títulos de propriedade de terras. Segundo analistas, porém, é pouco provável que as autoridades crucenhas consigam impor o estatuto unilateralmente. Não só por causa dos limites de financiamento e de estrutura do governo local, mas também porque, em última instância, isso poderia dar argumentos para La Paz retaliar econômica e militarmente a região. (Com Ruth Costas, de O Estado de S. Paulo, e BBC Brasil)