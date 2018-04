Apesar de julgamento de Fujimori, valas comuns assombram Peru Distantes do julgamento por abusos dos direitos humanos em que é réu o ex-presidente Alberto Fujimori, especialistas realizam exames de DNA para tentar descobrir a identidade de milhares de vítimas da guerra civil no Peru. Fujimori responde à acusação de ter ordenado a morte de 25 pessoas, mas quase 70 mil perderam a vida ou desapareceram durante a guerra. E o período mais violento deu-se na década que antecedeu a posse dele, em 1990. Alguns peruanos afirmam que o julgamento de Fujimori agora chama atenção para o trabalho de identificar as vítimas e permitir às famílias enterrar seus parentes de forma apropriada. "A corrupção e os abusos dos direitos humanos começaram muito antes de Fujimori", afirmou José Pablo Baraybar, um antropólogo que comanda a equipe de peritos responsável por recolher amostras de DNA de dezenas de familiares dos desaparecidos. O violento conflito, iniciado em 1980, colocou os militares, a policia e milícias camponesas contra dois grupos armados de esquerda -- o Sendero Luminoso e o Movimento Revolucionário Tupac Amaru. Os radicais maoístas do primeiro grupo impuseram um reinado de terror em áreas da zona rural. Já as forças de segurança investiram contra ativistas estudantis e líderes de sindicato que suspeitavam terem laços com os guerrilheiros. A maior parte das vítimas morreu na década de 1980. Fujimori governou de 1990 a 2000, e é atribuída a ele a responsabilidade por ter capturado os principais líderes do Sendero Luminoso. Mas a opinião pública virou-se contra o então dirigente devido aos escândalos de corrupção em seu governo e por causa de seu estilo autoritário de administrar o país. O julgamento no qual Fujimori enfrenta acusações de ter ordenado um esquadrão da morte assassinar supostos esquerdistas iniciou-se três meses atrás. Os familiares das vítimas dizem que o julgamento dele é um momento importante da história do país, mas se preocupam com a possibilidade de a condenação de Fujimori desviar o Peru da tarefa de enfrentar as atrocidades cometidas anteriormente. "Todos os governos cometeram os mesmos crimes e todos deveriam ser levados à Justiça", afirmou Cirila Pulido, 36, que forneceu seu DNA nesta semana. A mãe e o irmão mais novo dela foram mortos 23 anos atrás e os corpos deles não foram encontrados. Angelica Mendoza, 79, fala frequentemente sobre a noite de 1983 na qual soldados arrancaram seu filho adolescente de casa, em Ayacuho, local de nascimento do Sendero Luminoso. Mendoza espera que Fujimori seja condenado à pena máxima de 30 anos de prisão. E espera também que os esforços continuem. "Nunca nos esqueceremos dos milhares de pessoas que desapareceram", disse. "E nunca vamos deixar de procurar por elas." REUTERS FE