Após crise, Chávez e Uribe anunciam nova etapa nas relações

Os presidentes da Venezuela, Hugo Chávez, e da Colômbia, Álvaro Uribe, anunciaram nesta sexta-feira, 11, o início de uma nova etapa nas relações entre ambos países, superando assim uma crise diplomática que já durava oito meses. Chávez e Uribe falaram sorridentes à imprensa após uma reunião que durou mais de três horas, que descreveram como "exercício de liderança, novo e positivo." Veja também: Mapa da influência de Chávez na AL "A partir de hoje começa uma nova etapa" nas relações entre Colômbia e Venezuela, "decidimos retomar o caminho que vínhamos construindo", disse o líder venezuelano. Uribe acrescentou que agora "as chancelarias e embaixadas" dos países iniciam uma "dinâmica muito acelerada" para recuperar o tempo perdido. Mais cedo, Chávez destacou que "há um potencial muito grande para a união dos povos" dos dois países e de suas economias. "No fundo da minha alma, o que há com a Colômbia é afeto, é amor e é compromisso de irmandade verdadeira", continuou o chefe de Estado venezuelano. Esta foi a primeira reunião depois oito meses, quando Uribe suspendeu a mediação de Chávez junto às Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) pela troca de reféns em poder da guerrilha. O conflito se agravou quando Bogotá lançou um ataque militar no Equador, em 1º de março, contra um acampamento das Farc, e Chávez militarizou a fronteira em uma medida que classificou como "defensiva", como prevenção caso as autoridades de Bogotá tentassem invadir o território venezuelano, segundo afirmou na ocasião.