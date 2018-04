Após crise, Congresso peruano derruba decretos para Amazônia

O Congresso peruano aprovou nesta quinta-feira, 18, a derrogação de duas polêmicas leis severamente criticadas pelas comunidades amazônicas, que deram origem a um longo protesto que deixou ao menos 34 mortos. A derrogação das leis 1090 e 1064, aprovadas no ano passado para regular o uso e a exploração dos recursos naturais da floresta, incluindo gás, petróleo e madeira, teve 82 votos a favor, 12 contra e nenhuma abstenção.

Os dois decretos foram aprovados junto a quase 100 normas para adequar a legislação peruana ao Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos, que entrou em vigor no começo do ano. Segundo os indígenas, tais decretos transgrediam o direito à consulta contemplado pelo convênio 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

A lei 1090 buscava regular e supervisionar o manejo e o aproveitamento sustentável dos recursos florestais, incluindo concessões de ecoturismo e de conservação, por meio de uma autoridade dependente do Ministério da Agricultura peruano.

Já a norma 1064 estabelecia que as terras de uso agrário ficariam submissas à necessidade da passagem de oleodutos, gasodutos e instalações para a prospecção e exploração de minérios e de petróleo. O presidente peruano, Alan García, defendeu a reconciliação na quarta-feira em pronunciamento televisionado, após afirmar que "uma retificação valente é melhor do que uma obstinação."

"Por isso, peço publicamente que o Parlamento apoie (a derrogação)", disse García. O presidente peruano admitiu que os dirigentes das comunidades indígenas nunca foram consultados sobre estes decretos, o que considerou como o início da "sucessão de erros e exageros" da qual, segundo ele, o país saiu perdendo.