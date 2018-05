Após crise de 2005, Chávez nomeia novo embaixador no México O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, anunciou na terça-feira a indicação do ex-chanceler Roy Chaderton como novo embaixador do país no México. Em 2005, uma série de enfrentamentos verbais entre Chávez e o então presidente mexicano, Vicente Fox, levou a uma crise diplomática que fez ambos os países retirarem seus respectivos embaixadores. "Tivemos cuidado, ouvimos as mensagens do México, não nos resta senão responder da mesma maneira, à altura, e designamos um embaixador de luxo para a cidade do México, Roy Chaderton Matos", disse o presidente venezuelano durante visita à Argentina. O advogado Roy Chaderton, 64 anos, foi chanceler da Venezuela de maio de 2002 a fevereiro de 2004. Antes, desenvolvera ampla carreira diplomática, com passagens por Europa, África e América Latina. O enfrentamento entre Venezuela e México continuou quando Chávez não reconheceu a vitória do conservador Felipe Calderón nas eleições mexicanas de 2006, com apertada margem sobre o esquerdista Andrés Manuel López Obrador.