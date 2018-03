Após derrota no Senado, Cristina Kirchner diz que não a entendem A presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner, afirmou na quinta-feira que quem não entende sua política de defesa de interesses populares ainda vai a compreendê-la um dia, em referência ao vice-presidente que votou contra o governo em uma votação chave no Senado. Na madrugada de quinta-feira, o vice-presidente Julio Cobos deu o voto decisivo para derrotar no Senado um projeto que elevava os impostos sobre as exportações, em uma medida com a qual a presidente buscava reafirmar seu poder. "Dos que talvez não tenham entendido o que tínhamos dito às pessoas lá em outubro (na campanha presidencial), bem, em algum momento entenderão, alguns demoram mais para entender as coisas. Esperemos que pelo menos algum dia eles se dêem conta", disse ela em um ato no norte do país, em alusão a Cobos. Cristina não chegou a citar o vice-presidente. Cobos disse após votar contra o governo que não pensa em renunciar. O objetivo do governo era redistribuir para os mais pobres os recursos vindos da renda maior que os produtores rurais obtêm com os altos preços internacionais dos grãos. Onze senadores do partido do governo também deram as costas à presidente na votação, que dividiu o país. "Me acompanharam outros que pertencem a outros partidos e me decepcionaram alguns que pertencem ao nosso, mas o importante (...) é comprovar que argentinos diferentes, com diferentes histórias, com diferentes capacidades, são capazes de se unir por um projeto comum", acrescentou a presidente. (Reportagem de César Illiano)