Após morte de ativista, Espanha pede que Cuba liberte presos

O primeiro-ministro espanhol, José Luis Rodriguez Zapatero, pediu nesta quinta-feira, 25, a libertação de todos os presos políticos cubanos. O corpo do ativista Orlando Zapata, morto na terça após uma greve de fome de 85 dias, deve ser enterrado hoje na ilha.

Veja também:

Lula lamenta morte de dissidente cubano

Havana aumenta repressão a dissidentes

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Espanha, que ocupa a presidência rotativa da União Europeia, tem tentado melhorar as relações com o regime dos irmãos Castro. O ministro de Relações Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, afirmou hoje que o diálogo com o regime castrista é a melhor maneira de promover o respeito dos direitos humanos na ilha.

Para Moratinos, que comentou o assunto após a morte do dissidente Orlando Zapata na última terça-feira, já ficou provado que uma política de sanções e isolamento não surte os efeitos desejados.

Durante uma reunião com os presidentes das Comissões de Assuntos Exteriores dos países da União Europeia (UE), o chanceler espanhol foi questionado pelo representante lituano se valeria a pena rever a política para Cuba.

Moratinos respondeu dizendo que a Espanha continuará apostando no diálogo. Mas admitiu que essa política "tem suas dificuldades", em referência à morte de Zapata após 85 dias de greve de fome.

Após lamentar o ocorrido, Moratinos pediu "liberdade absoluta para os prisioneiros políticos e de consciência, além da defesa dos direitos humanos" em Cuba.

"Continuaremos batalhando por esse objetivo", frisou o ministro, segundo quem, "logicamente", a Espanha quer "resultados".

Com informações da Efe