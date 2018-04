Após quase meio século, Fidel Castro deixa o poder O líder cubano Fidel Castro anunciou nesta terça-feira que não será mais o presidente de Cuba, afastando-se do poder após quase meio século, segundo texto de sua autoria publicado pelo jornal oficial Granma. "Aos meus caros compatriotas, que me deram a imensa honra de eleger-me recentemente como membro do Parlamento..., comunico que não aspirarei nem aceitarei, repito, não aspirarei nem aceitarei o cargo de presidente do Conselho de Estado e Comandante em Chefe", escreveu Fidel. Aos 81 anos, o líder disse que não se recuperou da doença que o obrigou a transferir o poder a seu irmão Raúl, um ano e meio atrás. (Reportagem de Esteban Israel)